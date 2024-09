O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (UB), manifestou publicamente seu apoio ao candidato a vereador em Cacoal, Jabá Moreira (UB), através de um vídeo que está circulando nas redes sociais e na propaganda eleitoral.

No material, ambos aparecem juntos, destacando a relação de respeito e confiança entre eles.

No início do vídeo, Jabá Moreira afirma: “Aqui com o meu governador, com o seu governador, com o nosso governador Marcos Rocha, a quem eu tenho todo o respeito, carinho e sei que posso contar sempre como vereador em Cacoal.”

Em seguida, o governador Marcos Rocha reforça sua confiança em Jabá, declarando: “Com certeza, o Jabá Moreira é um exemplo de pessoa, um homem extremamente trabalhador e comprometido. Ele está testado e aprovado, você está entendendo? É um homem que trabalha com firmeza. Por isso, aí em Cacoal, o meu candidato é Jabá Moreira”.

Encerrando o diálogo, Jabá responde: “Eu sempre falo, sabe governador, gente do bem como nós, somos assim porque a gente faz o bem para a gente que confia na gente.” O governador finaliza a conversa, reafirmando o apoio: “Exatamente, vamos ajudar a fortalecer Cacoal com Jabá Moreira”.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Jabá disse que a declaração de apoio de Marcos Rocha é um reforço importante para sua campanha, buscando uma vaga para retornar a Câmara Municipal de Cacoal, onde exerceu mandato na legislatura passada.