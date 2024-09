A pesquisa mais recente sobre as eleições municipais em Pimenta Bueno mostra um quadro interessante para a disputa pela prefeitura, marcada para 6 de outubro.

De acordo com os resultados da pesquisa registrada sob o número RO-09224/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na forma estimulada, a professora Marcilene Rodrigues, do Podemos, está liderando com aprovação de 48,7%. Ela concorre com a Pastora Marciane Stocco, do PSD, como sua vice.

O segundo colocado é Valteir Cruz, do União Brasil, com 31,3% das intenções de voto, tendo como vice Eliane Faria, do PP.

Em terceiro lugar está Mário Serra, do Cidadania, com apenas 2,0% das intenções de voto. Seu vice é Dionis Nogueira, também do Cidadania.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Perfil Pesquisas, sediado em Porto Velho, nos dias 10 a 13 de sdetembro, com 588 entrevistados, representando uma amostra proporcional à população de eleitores de Pimenta Bueno, que totaliza 27.565. O intervalo de confiança é de 95%, com uma margem de erro de 4% para mais ou para menos.

A pesquisa também revela outros panoramas, com 11,5% dos entrevistados não respondendo à pergunta, e 6,5% indicando que votarão em branco ou nulo.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Gesson Magalhães disse que a pesquisa foi feita nos quatro cantos do município e que os números representam o atual momento eleitoral em Pimenta Bueno.