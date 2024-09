A Vaz Desenvolvimento Imobiliário agradece a acolhida do público de Pontes e Lacerda e comemora seu mais novo case de sucesso. A velocidade de vendas do bairro planejado Solar de Lacerda surpreendeu a todos.

Já nas primeiras 48 horas de lançamento, atingiu a marca de mais de 95% de unidades vendidas do primeiro loteamento da Vaz na cidade, localizada a 445 quilômetros da capital Cuiabá.

A loteadora atingiu seu recorde de vendas da trajetória, nos mais de 27 anos de atuação no mercado imobiliário brasileiro. Para o presidente da empresa, Douglas Vaz, o sucesso do empreendimento está respaldado em fatores como: um produto muito bem pensado, estudado e planejado para o local e o público, a credibilidade e a seriedade da Vaz tanto em Mato Grosso, como em todas as cidades de Rondônia e Espírito Santo, nas quais tem empreendimentos lançados, em construção e entregues, além do valor acessível para a região. “É muito satisfatório poder fazer parte do desenvolvimento de uma cidade e da construção do sonho da casa própria de diversas famílias desse país. Junto à nossa equipe, planejamos, lapidamos processos e realizamos este lançamento com um enorme sucesso.

Agradecemos também aos órgãos públicos e à toda população de Pontes e Lacerda que confiou e nos recebeu de braços abertos”, comemorou. O loteamento praticamente liquidou o estoque em menos de 2 dias.

O empreendimento conta com um conceito inovador: a criação de um bairro planejado, aberto, com a oferta de lotes residenciais. Possui localização privilegiada, em uma região que hoje já apresenta grande potencial de valorização, ao lado do Novo Horizonte, a apenas 4 minutos do centro da cidade.

O Solar de Lacerda está sendo projetado em uma área de 285.949 mil m², com 428 lotes residenciais e comerciais, com metragens entre 250 a 513 m², comercializados com condições especiais a partir de R$70 mil à vista. O bairro terá infraestrutura completa, com drenagem de água da chuva, rede de esgoto, rede de água, asfalto, sarjeta, meio fio, rede de luz, além de contar com uma bela área de preservação permanente de 49.833 m² que abraçará uma pista de passeio e caminhada com pontos de sombra com pergolados e bancos para momentos de relaxamento e convivência. A entrega do Solar de Lacerda está programada já para o próximo ano, em 2025.

REALIZAÇÃO: VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

Localização: BR 174-B, ao lado do Novo Horizonte, em Pontes e Lacerda – MT. Características do loteamento: empreendimento com completa obra de infraestrutura e modelagem de um novo bairro entregue em uma região que apresenta grande potencial de valorização residencial e comercial.

Infraestrutura: terraplanagem, drenagem pluvial, rede de esgoto, rede de água, asfalto, sarjeta, meio fio, rede de luz, passeio e núcleos de convivência e arborização.

Informações: (65) 3190-1313 ou pelo site www.vazdesenvolvimento.com.br

