Uma equipe de Voluntários Transformadores da Sicoob Credisul realizou no último sábado, 14, uma ação de impacto social junto à comunidade Mamaindê, na Terra Indígena Vale do Guaporé, no Mato Grosso.

A atividade envolveu educação financeira e ambiental e mutirão de coleta de lixo, engajando diversas gerações em uma iniciativa de conscientização e sustentabilidade.

Crianças, jovens e adultos participaram ativamente da programação. Para as mais de 30 crianças, um tabuleiro interativo sobre cooperativismo trouxe um aprendizado lúdico, acompanhado pela contação da história ‘Caio Achou uma Moedinha’, da coleção Financinhas do Instituto Sicoob, e caça-palavras que reforçou noções sobre o valor do dinheiro e sua administração desde cedo.

Os adultos, por sua vez, participaram das Clínicas Financeiras, onde receberam orientações personalizadas sobre gestão de finanças e tiraram dúvidas práticas para o dia a dia. Uma pesquisa foi realizada para avaliar a situação financeira das famílias e adaptar as palestras de educação financeira às necessidades locais, criando uma abordagem mais eficaz e conectada com a realidade da comunidade.

A ação foi coordenada por Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul, que ressaltou a relevância de levar projetos como esse a comunidades distantes. “Essas atividades são essenciais para fortalecer a autossuficiência e o planejamento financeiro das famílias, garantindo que elas estejam mais preparadas para gerenciar os recursos gerados com a venda de seus artesanatos”.

Durante a ação, a comunidade se mobilizou para a limpeza das áreas comuns e a coleta de lixo. A iniciativa não só ajudou a manter o ambiente mais saudável, como também reforçou a importância de preservar o espaço onde vivem. O cuidado com o meio ambiente foi destacado como parte essencial do bem-estar da comunidade, incentivando práticas sustentáveis que contribuem para a qualidade de vida e para a conservação dos recursos naturais da região.

O esforço agora será o de intermediar um diálogo com a Prefeitura de Comodoro com o objetivo de estabelecer a coleta periódica dos resíduos sólidos da aldeia, a fim de solucionar um antigo problema ambiental da comunidade, que é a destinação correta do lixo produzido.