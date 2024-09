O mercado físico do boi gordo teve alta generalizada nos preços nesta terça-feira (17). O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo.

De acordo com o analista da consultoria Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, isso acontece em linha com a posição das escalas de abate, que em grande parte do país permanecem apertadas.

“A demanda aquecida é outro aspecto a ser considerado no curto prazo, em linha com o ritmo acelerado das exportações brasileiras no decorrer do ano, com o país caminhando para um

recorde histórico. O mercado doméstico também conta com avanços do consumo em um ano de alta taxa de ocupação na atividade econômica”, declara.

PREÇOS MÉDIOS DA ARROBA DO BOI

São Paulo: R$ 257,77

Goiás: R$ 252,50

Minas Gerais: R$ 249,59

Mato Grosso do Sul: R$ 261,25

Mato Grosso: R$ 226,69

MERCADO ATACADISTA

O mercado atacadista apresentou preços acomodados, com menos espaço para reajustes mais consistentes durante a segunda quinzena do mês. A carne bovina vem perdendo competitividade em relação às proteínas concorrentes no decorrer do mês, em especial da carne de frango

O quarto traseiro ainda é precificado a R$ 19,50 por quilo no interior paulista. O quarto dianteiro segue no patamar de R$ 14,75 por quilo no interior de São Paulo. A ponta de agulha permanece cotada a R$ 15,00 por quilo.

CÂMBIO

O dólar comercial encerrou a sessão em queda de 0,41%, sendo negociado a R$ 5,4867 para venda e a R$ 5,4847 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,4784 e a máxima de R$ 5,5153.