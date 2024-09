Os preços do café robusta seguem renovando os recordes reais e, pela primeira vez, vêm fechando acima de R$ 1.500 por saca de 60 kg desde o final da semana passada.

Segundo pesquisadores do Cepea, o movimento de alta nas cotações da variedade é observado desde o último trimestre de 2023, quando o Indicador Cepea/Esalq do robusta operava na casa dos R$ 740/sc – ou seja, de lá para cá, a valorização do café é de 100%.

Pesquisadores do Cepea relembram que o impulso aos preços do robusta vem do clima adverso, que atrapalhou a safra brasileira e deve derrubar também a produção do Vietnã (maior produtor mundial da variedade).

Além disso, foram verificados problemas com o fluxo de mercadorias através do globo, que encarece o frete e atrapalha os envios da Ásia para a Europa. Ainda de acordo com pesquisadores do Cepea, por usa vez, o início da safra 25/26 brasileira preocupa, tendo em vista o clima seco e quente, tanto nas áreas de arábica quanto de robusta.