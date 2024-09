Na noite do último domingo, 16, a cidade de Cerejeiras foi marcada por um trágico acidente que resultou na morte de uma criança de apenas quatro anos (leia mais AQUI).

O incidente ocorreu na BR-435, sentido Pimenteiras do Oeste, quando o motorista de um veículo Toyota Hilux, com placa de Corumbiara, perdeu o controle da direção e capotou às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, a criança já havia sido socorrida ao Hospital São Lucas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Na delegacia, o condutor do veículo, que é padrasto da vítima, se recusou a fazer o teste do bafômetro. No entanto, após algum tempo, a médica do hospital não constatou embriaguez.

Segundo a versão do motorista, ele havia saído de um balneário nas proximidades da cidade e estava indo para casa quando um motociclista, conhecido seu, fez uma manobra à sua frente. Para não colidir com o motociclista, ele desviou, perdeu o controle da picape e capotou.

A mãe da criança, por sua vez, relatou que também estavam retornando do balneário e que apenas viu um cachorro cruzar à frente do carro. Ela segurou a filha no colo e não se lembra de mais nada.

O motociclista afirmou que parou sua moto na lateral da via e percebeu a caminhonete desviando de algo antes de capotar. Ele também se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Ainda segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a polícia notou um forte odor de cerveja dentro da picape, sugerindo que a bebida poderia ter sido derramada durante o acidente.

Um homem que também estava na caminhante foi socorrido e encaminhado para Vilhena, devido a gravidade dos ferimentos sofridos.