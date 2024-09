Luiz Carlos Correia de Oliveira, popularmente conhecido como “Luiz do Mercado”, é um dos candidatos que disputarão uma vaga na Câmara Municipal de Vilhena pelo partido União Brasil.

Comerciante há 35 anos na cidade, Luiz concorre pela segunda vez consecutiva ao Legislativo, após ter conquistado mais de 400 votos na eleição anterior.

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia, ele falou sobre seu amor por Vilhena, os desafios enfrentados pela população e suas propostas para contribuir com o crescimento da cidade.

Durante a conversa, Luiz destacou sua motivação para se candidatar novamente. “Primeiramente, porque eu amo Vilhena. Estou aqui há 35 anos e não trocaria a cidade por nenhuma outra no Brasil. Quero continuar aqui até o fim da minha vida e poder contribuir para o desenvolvimento da cidade que tanto amo”, afirmou.

Luiz do Mercado apontou que, mesmo com o crescimento econômico e estrutural de Vilhena, ainda há muitas demandas a serem atendidas.

Segundo ele, a saúde é o tema mais abordado pelos eleitores durante suas visitas. “A saúde melhorou, mas não está 100%. Precisamos de mais investimentos para que a população tenha um atendimento de qualidade em todos os níveis”, explicou o candidato.

Além disso, ele enfatizou a importância de garantir acesso à educação e creches para as crianças da cidade, especialmente nas áreas que cresceram nos últimos anos. “Temos uma demanda muito grande por creches e colégios de segundo grau em regiões como o Setor 29, União e Maria Moura. Precisamos trabalhar para que essas necessidades sejam atendidas, e isso passa por buscar recursos junto aos deputados e ao governo estadual e federal”, ressaltou Luiz.

Como comerciante, Luiz também comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor. “A economia não está fácil. O comerciante é um herói por manter as portas abertas em meio à crise. Precisamos de incentivos do poder público para continuar gerando empregos e contribuindo com o desenvolvimento local”, afirmou.

Em relação à segurança, ele defendeu a criação de projetos voltados para jovens, visando prevenir a criminalidade e oferecer alternativas para que não se envolvam com a violência urbana. “O poder público deve atuar desde a creche, mantendo as crianças e jovens em atividades educativas e longe das ruas. Isso ajuda a evitar que eles sejam influenciados por maus exemplos e acabem entrando no mundo do crime”, sugeriu.