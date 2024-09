O senador Confúcio Moura (MDB-RO) anunciou esta semana a contratação do empreendimento Residencial Vale do Sol, em Vilhena, pelo programa federal Minha Casa Minha Vida.

Com um total de 150 unidades habitacionais e um investimento de R$ 23,8 milhões, sendo R$ 4,3 milhões provenientes da contrapartida municipal.

Entre suas primeiras ações no mandato, o senador Confúcio Moura solicitou a retomada de obras paralisadas em Rondônia, além da contemplação de novos empreendimentos, com destaque para o Programa Minha Casa Minha Vida, beneficiando não só Vilhena, mas também as cidades de Ji-Paraná, Rolim de Moura e Cacoal.

A autorização para a construção e conclusão de diversas obras do programa em todo o país foi oficializada pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, assim como a portaria MCID 967O, assinada em 4 de setembro, que atenderá o município de Vilhena com 150 novas casas populares.

Este novo empreendimento faz parte da linha de provisão subsidiada de novas unidades habitacionais em áreas urbanas, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, parte do Programa Minha Casa Minha Vida.

O gestor do Fundo de Arrendamento Residencial e a Caixa Econômica Federal, agente financeiro, devem respeitar os prazos de contratação, garantindo a efetivação deste importante projeto habitacional em Vilhena.

Essa iniciativa representa um avanço significativo no setor habitacional, proporcionando moradias dignas e acessíveis para a população de Vilhena e contribuindo para a melhoria das condições de vida de diversas famílias na região.