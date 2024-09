O professor e ativista cultural Anísio Ruas (PL), de Vilhena, que já exerceu o cargo de vereador em duas ocasiões e ocupou diversas funções públicas no município, incluindo a gerência do PROCON e a presidência da Fundação Cultural, está concorrendo novamente a uma vaga no Parlamento vilhenense pelo PSDB.

Em visita à redação do Extra de Rondônia no início desta semana, ele compartilhou suas motivações e projetos para a cidade.

Quando questionado sobre o que o motivou a disputar mais uma eleição, Anísio destacou sua paixão pela política e sua experiência positiva como vereador no passado.

Ele ressaltou sua militância em causas como a defesa dos direitos do funcionalismo público, além de pautas ligadas à educação e à cultura. “Faço ações voluntárias na cidade, ajudo no encaminhamento de projetos e na resolução de processos de funcionários públicos. Com minha experiência e contatos em Porto Velho e Brasília, consigo ajudar muitas pessoas. Como vereador, posso fazer ainda mais”, afirmou.

Anísio também comentou sobre o crescimento acelerado de Vilhena na última década, enfatizando a necessidade de adequar a infraestrutura pública à expansão da cidade. “A cidade cresceu muito, mas o equipamento público, como escolas e postos de saúde, permaneceu no mesmo lugar. Hoje, muitos vilhenenses estão longe do acesso a esses serviços”, disse ele. Anísio acredita que a administração municipal deve buscar recursos em esferas estadual e federal, além de facilitar o acesso aos serviços para a população.

Ao ser perguntado sobre as demandas mais frequentes dos moradores, o candidato destacou a preocupação com a geração de empregos. “Muitos vilhenenses estão em busca de trabalho. Precisamos trazer mais empresas para a cidade e convencer investidores a apostar aqui”, explicou. Ele também mencionou a importância de melhorar o atendimento de saúde, especialmente em áreas mais distantes.

Sobre a administração do prefeito Flori Cordeiro, Anísio afirmou que, embora haja críticas isoladas, a gestão foi positiva e trouxe mudanças necessárias. “Vilhena precisava de um prefeito novo, com uma forma diferente de administrar”, observou.

Como professor e ativista cultural, Anísio reforçou seu compromisso com a educação e a cultura. Ele defendeu o retorno de eventos populares, como o carnaval de rua e o Réveillon, que promoviam a socialização de todos os vilhenenses, independentemente de sua condição social. “A cidade precisa voltar a oferecer eventos abertos e acessíveis, que envolvam toda a comunidade, especialmente as crianças e famílias dos bairros”, acrescentou.

Encerrando a entrevista, Anísio Ruas deixou uma mensagem de esperança para o eleitorado vilhenense. “Meu compromisso é com o trabalho que Vilhena merece. Espero que todos os eleitos façam um trabalho à altura das necessidades da nossa cidade”, finalizou o candidato.