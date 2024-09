A trajetória de superação e empreendedorismo dos irmãos Danilo, Helena e Helyza Gonçalves de Sena, de Vilhena, ganhou destaque em duas reportagens do jornalista Mario Quevedo, que estão concorrendo à etapa regional do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo.

As matérias foram publicadas pelo Extra de Rondônia (https://www.extraderondonia.com.br/2023/10/07/com-foco-e-determinacao-garoto-empreendedor-quer-ser-milionario-em-dez-anos/ e https://www.extraderondonia.com.br/2024/05/30/reencontro-um-ano-depois-empreendedor-mirim-danilo-goncalves-e-familia-se-reunem-com-especialista-max-pires-no-sebrae-vilhena/).

A cerimônia de premiação acontecerá nesta sexta-feira, 20 de setembro, em Porto Velho. As matérias relatam a inspiradora história dos irmãos, que, com o suporte do Sebrae, começaram a confeccionar doces e vendê-los de forma inovadora. Porém, o destino quis que as crianças tivessem neste momento de enfrentar um enorme desafio.

Danilo, o irmão mais velho, se destacou pela abordagem carismática na venda de seus produtos, com embalagens criativas e uma estratégia de marketing nas redes sociais. Foi essa habilidade especial que chamou a atenção de Quevedo no ano passado, quando ainda trabalhava na Câmara Municipal de Vilhena. Ao conhecer Danilo e sua mãe, Simone Gonçalves Ferreira de Sena, que acompanhava os filhos nas vendas, o jornalista descobriu uma história única de perseverança.

Com o apoio do Sebrae, Danilo e seus irmãos participaram de uma capacitação com o instrutor Max Nunes, que ficou impressionado com a dedicação e criatividade das crianças. A história gerou a primeira reportagem, publicada em 2023, que chamou a após um reencontro entre Nunes e os “Irmãos de Valor”, como se autodenominam nas redes sociais.

No entanto, a família enfrentou um duro revés em 29 de julho deste ano, quando Simone sofreu um grave acidente de motocicleta, resultando em sérios ferimentos na cabeça (leia aqui: https://www.extraderondonia.com.br/2024/08/12/video-acidente-com-a-mae-complica-projeto-empreendedor-dos-irmaos-de-valor-familia-enfrenta-dificuldades-para-custear-tratamento-em-vilhena/ ). Ela está passando por um tratamento intenso, e sua recuperação é essencial para a continuidade do trabalho das crianças.

Simone sempre esteve na retaguarda dos filhos, apoiando o crescimento do empreendimento familiar. Apesar das dificuldades, os irmãos não desanimam. Eles continuam promovendo campanhas para arrecadar fundos para o tratamento de sua mãe, com o apoio do pai, familiares e amigos. Mario Quevedo, sensibilizado com a situação, já havia se comprometido a doar parte do prêmio, caso vença o concurso, para ajudar as crianças, o que agora se torna ainda mais necessário.

Ele também continua apoiando as campanhas em prol de Simone e quer aproveitar a oportunidade das matérias sobre as crianças estarem participando do concurso do Sebrae para dar visibilidade também ao momento difícil da família a fim de angariar apoio.