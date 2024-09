Na próxima semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitará Rondônia em uma agenda política organizada pelo senador Marcos Rogério, presidente do PL no Estado.

A visita, programada para os dias 25 e 26 de setembro, visa reforçar o apoio a candidatos e aliados do PL em diversas cidades da região.

A chegada de Bolsonaro está prevista para o dia 25, por volta das 13h30, em Ji-Paraná, em um voo da Azul. O ex-presidente será recepcionado no aeroporto, onde permanecerá durante o dia. À tarde, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também chegará à cidade, e ambos participarão de uma carreata às 17h.

O dia será encerrado com um grande comício em Ji-Paraná, no qual líderes políticos e candidatos de toda a região central de Rondônia estarão presentes, incluindo os representantes de cidades como Cacoal, Presidente Médici e Alvorada do Oeste. A estrela local do evento será o candidato a prefeito Afonso Candido.

No dia seguinte, 26 de setembro, a agenda continua com visitas a Jaru, Ariquemes e Porto Velho. Durante o trajeto ao longo da BR-364, Bolsonaro deve realizar paradas para cumprimentar apoiadores onde houver concentração de pessoas.

Em Ariquemes, a prefeita Carla Redano e seu vice André Rosseto, ambos apoiados pelo PL, estarão envolvidos nos eventos da agenda. Em Jaru, o foco será no candidato Patrick Faelbi, também do PL. Já em Porto Velho, a agenda será encerrada com atos de campanha ao lado de Mariana Carvalho, candidata do PL, e do pastor Valcenir, seu vice.

Além da agenda oficial, há uma parada programada para Itapuã do Oeste, no restaurante em frente à Polícia Rodoviária Federal, onde Bolsonaro deve se encontrar com Marcos Paiva, candidato a prefeito da cidade pelo PL.