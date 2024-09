A Rede TV Vilhena promoverá uma série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito e prefeito da cidade, como parte da cobertura das eleições municipais de 2024.

As entrevistas serão conduzidas pelo Programa do Noel, que trará dois convidados para sabatinar os candidatos em cada edição. O objetivo é fornecer aos eleitores a oportunidade de conhecer melhor os planos e propostas dos concorrentes.

As sabatinas serão transmitidas ao vivo e estão programadas para ocorrer entre os dias 18 e 27 de setembro, sempre a partir das 19h. Cada sabatina terá duração aproximada de 15 minutos além do tempo regular do programa, que começa às 20h15.

Programação das sabatinas:

18 de setembro – Márcia Regina (PT), candidata a vice-prefeita.

19 de setembro – Luiz Zimermann (PRD), candidato a vice-prefeito.

20 de setembro – Aparecido Donadoni (PL), candidato a vice-prefeito.

25 de setembro – Alan de Souza (PT), candidato a prefeito.

26 de setembro – Flori Cordeiro (Podemos), candidato a prefeito.

27 de setembro – Raquel Donadon (PRD), candidata a prefeita.

Essa é uma oportunidade para os eleitores de Vilhena conhecerem melhor as propostas de seus candidatos. As sabatinas serão transmitidas ao vivo, permitindo interação direta com o público.