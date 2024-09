Quem transforma realidades com atitudes que tenham a cultura cooperativista pode concorrer ao Prêmio Cooperar para Transformar, uma iniciativa do Instituto Sicoob que visa incentivar a cooperação em todo o Brasil.

A ideia é reconhecer pessoas que, por meio da cultura cooperativista, contribuem para a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades onde as Cooperativas Sicoob estão inseridas.

O prêmio se baseia nos princípios cooperativistas de educação e interesse pela comunidade, incentivando a troca de conhecimentos e o fortalecimento do vínculo social. De acordo com Luiz Edson Feltrin, superintendente Instituto Sicoob, o cooperativismo financeiro é um modelo baseado na união de pessoas com interesses comuns. “Esse movimento desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social das regiões em que está presente”, diz.

O executivo explica que o cooperativismo promove a solidariedade e o bem-estar coletivo, gerando impactos positivos em diversos aspectos da vida da comunidade. As inscrições para o Prêmio Cooperar para Transformar são gratuitas e podem ser feitas no site do Instituto Sicoob. O prazo de inscrição vai até 20 de setembro de 2024, às 23:59, no horário de Brasília.

Conheça as categorias:

Categoria Voluntário Transformador – Tem o objetivo de reconhecer colaboradores das cooperativas do Sicoob que são inscritos e atuantes no Programa Voluntário Transformador.

Categoria Geração Transformadora – Reconhece as pessoas que concluíram a trilha online dos programas Se Liga Finanças ON ou Conexão Sicoob.

Saiba mais

O período de análise das candidaturas será de 23 de setembro a 25 de outubro. Os resultados da avaliação e a lista dos premiados serão divulgados no período de 20 a 27 de novembro. A cerimônia de premiação, que contará com a presença dos vencedores e convidados, está programada para dezembro.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,3 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 331 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4, 6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.