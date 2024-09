A busca por soluções rápidas e eficazes para alívio de tensões musculares e estresse está em alta, e a Massagem Quick vem se destacando como uma das técnicas mais procuradas.

Ideal para quem vive na correria do dia a dia e quer experimentar alívio imediato, essa técnica pode ser aplicada em diversos ambientes, desde escritórios até eventos, proporcionando relaxamento em apenas 15 minutos.

Agora, essa poderosa técnica está mais acessível do que nunca, com o Curso de Massagem Quick, oferecido por Rosangela Goebel, reconhecida por oferecer treinamentos em PNL a massoterapeuta com mais de 20 anos de experiência, traz para Vilhena a técnica com uma abordagem prática e eficiente, o curso promete ensinar os segredos dessa massagem que pode ser aplicada em qualquer lugar.

O que é a Massagem Quick?

A Massagem Quick é uma técnica que se realiza com o cliente sentado, geralmente em uma cadeira especial, e foca em pontos de tensão acumulados nas costas, ombros, pescoço e braços. Em apenas alguns minutos, é possível liberar tensões e proporcionar uma sensação de bem-estar imediata.

Essa modalidade de massagem é altamente indicada para quem trabalha muitas horas sentado, lida com estresse diário ou tem pouco tempo para dedicar ao autocuidado. Por ser rápida e eficaz, é muito utilizada em eventos corporativos, feiras e até em estabelecimentos comerciais como shoppings.

Por que aprender a Massagem Quick?

Com o aumento da demanda por práticas rápidas de bem-estar, o aprendizado da Massagem Quick se tornou uma grande oportunidade para profissionais que querem atuar ou diversificar sua atuação no mercado de saúde e qualidade de vida.

Segundo Rosangela, “a Massagem Quick não apenas proporciona benefícios para o cliente, mas também permite que o profissional massoterapeuta amplie sua área de atuação, atendendo em espaços e eventos onde a massagem tradicional não seria viável.”

O Curso de Massagem Quick: Oportunidade para uma nova carreira

O Curso de Massagem Quick oferecido por Rosangela Goebel é perfeito tanto para iniciantes quanto para profissionais que já atuam na área de bem-estar e querem aprender uma nova técnica. O curso inclui:

Teoria e Prática: Uma abordagem completa, com base teórica sólida e muitas horas de prática supervisionada para garantir a aplicação correta da técnica.

Acompanhamento: A evolução dos alunos é acompanhada por Rosangela através de um grupo de WhatsApp exclusivo.

Certificação: O curso oferece certificação ao final, validando a competência dos profissionais.

Apostila Completa: Os alunos recebem uma apostila com todas as instruções e cuidados, incluindo tópicos sobre a saúde da coluna vertebral.

Detalhes do Curso

O curso acontece no formato presencial no dia 22 de setembro 24, no Auditório da ACIV

Carga Horária: 8 horas de curso.

Como se Inscrever?

Os interessados em transformar suas carreiras e aprender essa técnica revolucionária podem se inscrever diretamente com Rosangela Goebel. Não perca essa oportunidade de oferecer bem-estar e melhorar sua atuação profissional!

Vagas limitadas

Para mais informações, entre em contato através do número (69) 98142 5919