O engenheiro Florestal Aparecido Donadoni (PL), visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que concedeu entrevista a respeito do processo eleitoral, do qual concorre como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Flori Cordeiro (Podemos), em Vilhena.

Durante a entrevista, Aparecido comentou a respeito da indicação do seu nome pelo PL para compor a chapa com Flori, falou sobre o relacionamento com o ex-senador Ivo Cassol e destacou que Vilhena ainda precisa avançar muito, e isso só será possível com responsabilidade e comprometimento.

Em Vilhena desde 1986, Aparecido, além de ser engenheiro Florestal, é também engenheiro agrônomo, gestor ambiental e advogado.

Ingressou na vida política como candidato a vereador, na qual ficou como suplente, e depois foi candidato a deputado federal e, por último, candidato a vice-prefeito na eleição suplementar de 2022, em Vilhena. Ele falou sobre essa experiência. “O papel do vice-prefeito é semelhante a de um coadjuvante. Se ele nem quiser ir à prefeitura, não precisa. No meu caso, eu vou porque tenho interesse em trabalhar pela cidade, acompanhar de perto os problemas do município e contribuir com minha participação, assessorando de perto o prefeito Flori e buscamos soluções para os desafios da cidade”, destacou.

Ao fazer uma análise dos meses em que acompanha as atividades do município, Aparecido disse que, quando seu grupo assumiu a prefeitura, havia muitas dívidas, especialmente o relacionado a precatórios e outra gigantesca com a antiga Ceron, que foi repassada à Energisa, que supera os R$ 100 milhões. “São dívidas grandes que precisarão ser saneadas nos próximos anos. Porém, a prefeitura também tem ativos a receber, cerca de 150 milhões de reais, alguns em processo de liquidação judicial”, assevera.

Na prefeitura, Aparecido decidiu aceitar o convite do prefeito Flori e assumiu a titularidade da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri). “A secretaria estava desorganizada, com um parque de máquinas quebrado. Iniciamos um trabalho de organização, incluindo a criação de um núcleo de regularização fundiária, que resultou na titulação de 260 propriedades para a associação Cooperfrutos. Nosso trabalho continua e esperamos concluir mais de 3 mil títulos em breve”, informa.

Ao Extra de Rondônia, Aparecido comentou a respeito das críticas que recebeu do ex-senador Ivo Cassol, seu amigo de longas datas, por ter deixado o PP e migrado para o PL. “No início fiquei magoado, porque recebi algumas críticas que não merecia. Mas tenho muito respeito pelo Ivo Cassol. Somos amigos e acredito que política e amizade são coisas distintas. Nunca usei meu direito de resposta em rádio ou TV para criticá-lo, e prefiro manter nossa amizade”, avalia.

Ele também comentou a respeito da decisão do senador Jaime Bagatoli, em indicá-lo para a vaga de vice de Flori. “Houve uma reunião onde foi decidido que o PL teria o direito de escolher o vice-prefeito. Na época, o senador Jaime indicou o Serginho, alguém que eu não conhecia. Aceitei a decisão. Mas após uma rejeição dentro do grupo, houve um movimento para que meu nome fosse indicado. O senador Jaime reconsiderou e me chamou para ser o vice do Flori”, explica.

Sobre a campanha eleitoral deste ano, Aparecido disse que o grupo está nas ruas, tendo boa aceitação popular. “Não estamos fazendo promessas, mas sim mostrando o que já foi feito. Estamos confiantes, mas só saberemos o resultado no dia 6, quando os votos forem contados”, ressalta.

Para encerrar a entrevista, Aparecido deixou uma mensagem à população vilhenense. “Minha mensagem é para que os eleitores compareçam às urnas no dia 6 de outubro e valorizem seus votos. É importante votar em pessoas comprometidas em trabalhar pela população, tanto para prefeito quanto para vereadores. Vilhena ainda precisa avançar muito, e isso só será possível com responsabilidade e comprometimento”, finalizou.