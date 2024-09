Maria Celoi, candidata pelo PSD às eleições para a Câmara Municipal de Vilhena, está concorrendo pela segunda vez, após sua primeira tentativa em 2016.

Com 42 anos de residência no município, ela compartilhou sua história e motivações em entrevista ao Extra de Rondônia.

Maria chegou a Vilhena aos 8 anos, em 1984, e desde então desenvolveu laços profundos com a cidade. “Foi aqui que tive o encontro com minha história. Tenho minhas filhas e neta aqui, e considero Vilhena uma cidade acolhedora e apaixonante”, disse.

Ela ressalta que seu principal objetivo é contribuir com o desenvolvimento local e defender causas voltadas às mulheres, especialmente em relação ao mercado de trabalho e à educação infantil.

Maria, que é microempreendedora, conta que uma de suas bandeiras é criar oportunidades para mulheres por meio de associações e feiras de bairro, onde cada uma possa complementar a renda vendendo seus produtos. Ela cita também a necessidade de creches para mães que trabalham, destacando que muitas mulheres desejam trabalhar, mas não têm com quem deixar seus filhos.

Durante a campanha, Maria relata ter ouvido das mulheres da cidade a necessidade de melhorias na educação, principalmente em relação ao acesso às creches, e na saúde. Ela afirma que as mães, muitas delas solteiras, precisam de apoio para poder trabalhar e cuidar dos filhos. Sobre a saúde, ela destacou que faltam especialistas como oftalmologistas e cardiologistas, apontando a carência de atendimentos adequados.

Embora não acompanhe de perto todos os trabalhos da Câmara atual, Maria acredita que as mulheres podem ter uma atuação mais forte na política local. Ela defende que a função do vereador deve ir além de ocupar uma cadeira, devendo estar presente nas comunidades e fiscalizando as obras e ações do poder público. Maria enfatiza que seu compromisso com ações sociais independe de sua eleição como vereadora.

Como missionária, ela realiza visitas semanais a empresas e famílias, levando palavras de incentivo e apoio. Ela compartilhou o desejo de continuar ajudando a população, especialmente mulheres e idosos, e citou o caso de uma amiga deficiente visual que pediu a criação de cursos de Braille e Libras.

Encerrando a entrevista, Maria deixou uma mensagem para a população de Vilhena: “Que possamos observar quem realmente tem um propósito de mudança. Se eu tiver a oportunidade de chegar lá e, em quatro anos, não fizer nada, pode me tirar.” Ela destacou a importância do voto para garantir a renovação e a transformação na política local.