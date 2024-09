A funcionária pública municipal Romênia Pedrosa Silva, do Republicanos, estreia na disputa eleitoral em Vilhena, buscando uma vaga na Câmara Municipal.

Moradora da cidade há 16 anos, Romênia, que tem um filho autista de oito anos, traz em sua campanha o compromisso com a educação especial e o apoio às famílias de crianças com necessidades especiais, especialmente aquelas com diagnóstico de autismo.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Romênia explicou que seu desejo de se tornar vereadora está diretamente ligado à sua vivência pessoal e profissional na área de educação especial. Ela relatou que trabalha na Secretaria de Educação (SEMED), oferecendo mentoria para famílias que estão em processo de diagnóstico de autismo e apoiando professores que enfrentam desafios em sala de aula. “Estou nessa jornada desde que meu filho, Vinícius, teve diagnóstico aos dois anos e meio”, disse Romênia, que tem realizado cursos especializados para melhorar seu trabalho na área.

Segundo a candidata, atualmente, mais de 380 crianças com autismo estão matriculadas na rede de ensino de Vilhena, o que torna essa uma das demandas mais urgentes do município. Ela destacou a importância de criar políticas públicas que ampliem o acesso às terapias por meio de uma equipe multidisciplinar, algo que as famílias têm solicitado constantemente. “Hoje, pelo sistema SUS, essas famílias ficam numa lista de espera e, muitas vezes, recebem apenas 10 terapias ao ano”, comentou.

Romênia também ressaltou que, embora haja projetos em andamento na prefeitura de Vilhena, liderados pelo prefeito Flori Cordeiro, ainda é necessário avançar para melhorar o atendimento às crianças e suas famílias. Ela enfatizou que sua campanha é voltada para as mães de crianças especiais, com um olhar de empatia e cuidado. “Eu vivi uma experiência pessoal difícil, quando me anulei profissionalmente para cuidar do meu filho e entrei em depressão. Hoje, quero oferecer apoio para que essas mães não passem pelo que passei”, afirmou.

A candidata ainda reforçou que sua campanha é independente de qualquer entidade pública ou privada e que ela não está associada a nenhuma organização que representa o autismo, apesar de usar o símbolo universal da causa. “Meu trabalho na campanha é desvinculado da SEMED e de qualquer entidade. É importante deixar isso claro para evitar a disseminação de fake news”, concluiu.