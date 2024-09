SICOOB FRONTEIRAS CONVIDA PARA OS 25 ANOS Com agências em 22 municípios distribuídas nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS completa 25 ANOS neste DIA 19, e a partir das 09hs, todas suas agências estarão recepcionando seus COOPERADOS e COLABORADORES em um ritmo de festa. Com ambiente preparado para celebrar a DATA ESPECIAL, o dia será marcado pelo lançamento de documentário que registra momentos importantes nestes 25 ANOS de história e traz exemplos de cooperados que acreditaram no SICOOB FRONTEIRAS e compartilhas como essa decisão contribuiu com suas jornadas vitoriosas. O DOCUMENTÁRIO será lançado às 19hs, no Canal oficial do Sicoob Fronteiras no YouTube: https://www.youtube.com/@sicoobfronteiras Na foto os diretores TIAGO ZANDONÁ do Administrativo e ROSE REPISO de Negócios, com o gerente geral EDVALDO RODRIGUES da agência de Cacoal/RO.

GESTORA DE VENDAS PSV FIAT Em Cacoal, registrei a gestora de vendas RUTE MANDRICK na concessionária PSV FIAT do GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, empresa que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet.

PODCAST MARISA LINHARES – TV SURUI / MASSA FM CACOAL No último dia 17, foi o lançamento do primeiro PODCAST MARISA LINHARES com os HOMENAGEADOS do Troféu CACAU DE OURO 2024, e iniciamos com o empresário VALDECI LOPES da TV SURUI e diretor da MASSA FM CACOAL. Com produção da DNA MIDAS, todas as gravações são realizadas em elegante showroom da DIMARE em Cacoal. O tradicional e aguardado evento acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST MARISA LINHARES – CASA&DECORAÇÃO Ontem, dia 18, foi publicado no YOUTUBE Canal Jornalista Marisa Linhares o PODCAST MARISA LINHARES com o empresário WENDER GARCIA da CASA&DECORAÇÃO que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024. Todos os Podcasts estão sendo transmitidos na ÍNTEGRA pela TV SURUI. Com produção da DNA MIDAS, todas as gravações são realizadas em elegante showroom da DIMARE em Cacoal. O tradicional e aguardado evento acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST MARISA LINHARES – ERON HAIR HOJE, DIA 19, às 19h, assista no YOUTUBE Canal Jornalista Marisa Linhares o PODCAST MARISA LINHARES com o empresário ERON FIRMINO do ERON HAIR que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024. Todos os Podcasts estão sendo transmitidos na ÍNTEGRA pela TV SURUI. Com produção da DNA MIDAS, todas as gravações são realizadas em elegante showroom da DIMARE em Cacoal. O tradicional e aguardado evento acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST MARISA LINHARES – RODOLFO GONÇALVES AMANHÃ, DIA 20, às 19h, assista no YOUTUBE Canal Jornalista Marisa Linhares o PODCAST MARISA LINHARES com o empresário e dançarino RODOLFO GONÇAVES que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024. Todos os Podcasts estão sendo transmitidos na ÍNTEGRA pela TV SURUI. Com produção da DNA MIDAS, todas as gravações são realizadas em elegante showroom da DIMARE em Cacoal. O tradicional e aguardado evento acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST MARISA LINHARES – CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS Neste sábado, DIA 21, às 19h, assista no YOUTUBE Canal Jornalista Marisa Linhares o PODCAST MARISA LINHARES com a empresária KELLY POLIZELLO das lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024. Todos os Podcasts estão sendo transmitidos na ÍNTEGRA pela TV SURUI. Com produção da DNA MIDAS, todas as gravações são realizadas em elegante showroom da DIMARE em Cacoal. O tradicional e aguardado evento acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST MARISA LINHARES – HOKEN Neste domingo, DIA 22, às 19h, assista no YOUTUBE Canal Jornalista Marisa Linhares o PODCAST MARISA LINHARES com a empresária LUZIA MENDAS da renomada franquia HOKEN que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024. Todos os Podcasts estão sendo transmitidos na ÍNTEGRA pela TV SURUI. Com produção da DNA MIDAS, todas as gravações são realizadas em elegante showroom da DIMARE em Cacoal. O tradicional e aguardado evento acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST MARISA LINHARES – SICOOB FRONTEIRAS Na próxima segunda-feira, DIA 23, às 19h, assista no YOUTUBE Canal Jornalista Marisa Linhares o PODCAST MARISA LINHARES com o gerente geral EDVALDO RODRIGUES da renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS que completou 25 ANOS de atividades e receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024. Todos os Podcasts estão sendo transmitidos na ÍNTEGRA pela TV SURUI. Com produção da DNA MIDAS, todas as gravações são realizadas em elegante showroom da DIMARE em Cacoal. O tradicional e aguardado evento acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

FONOAUDIÓLOGA POLLY SÁVIO No período último de 12 a 14 de setembro, em São Paulo/SP, a dinâmica empresária e fonoaudióloga POLLY SÁVIO do prestigiado Centro Auditivo OUÇA MAIS em Cacoal/RO, participou do 23º CONGRESSO da FORL realizado pela Fundação Otorrinolaringologia, que teve mais de 700 palestrantes de nove especialidades, e ainda, dez palestrantes internacionais destaques. A OUÇA MAIS será homenageada com o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024, que acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

ALDEIZA MENEZES FEZ ANIVERSÁRIO ONTEM, dia 18, a empresária ALDEIZA MENEZES fez aniversário. Sua elegante Clínica BELA ALDEIA na avenida Porto Velho esquina com a rua dos Pioneiros, em Cacoal/RO, será homenageada com o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024, que acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

RECURSO PARA O CÂNCER EM CACOAL Em Cacoal/RO, no último dia 12, na sede da ASSDACO – Associação Assistencial à Sáude São Daniel Comboni entidade sem fins lucrativos, que é destaque em toda a Região Norte do país em PREVENÇÃO AO CÂNCER e SUPORTE AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS, foi feita assinatura do termo do contrato para a construção do Centro de Diagnóstico da ASSDACO, o CENTRO DE DIAGNÓSTICO COMBONI. A obra se tornou possível graças à união dos parlamentares estaduais, sob a liderança do deputado CIRONE DEIRÓ, que abordou todos os colegas de parlamento em busca do apoio em prol da ASSDACO. A empresa Aripuanã do GRUPOCAL vencedora do processo licitatório para a construção do Centro de Diagnóstico, terá o prazo de dez dias úteis para iniciar as obras, que deverão ser concluídas em um prazo de 360 dias, conforme cronograma. A construção em bloco único, contemplará os serviços de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Endoscopia e Colonoscopia, Mamografia, Densitometria, Ultrassonografia e três consultórios médicos, Laboratório, Sala de Fisioterapia e outros departamentos. Nas fotos os deputados estaduais Cássio Gois e Cirone Deiró, a presidente Vera Bianchini, o vice-presidente médico otorrinolaringologista Claudemir Borghi e a diretora geral Cidinha Miranda da ASSDACO.

EVENTO NA MADEIRANIT CACOAL No último sábado, dia 14, estive na 7ª Edição MADEIRANIT CONECT na empresa em Cacoal/RO, durante prestigiado evento e fui recepcionada pelos atenciosos Caroline Aranda gestora comercial e Renato Soares gerente. Também pude trocar várias ideias com o criador de conteúdo Salomão.