O deputado Delegado Camargo (Republicanos) protocolou indicação ao governo do estado sobre a necessidade de compartilhamento de informações referente às medidas adotadas no combate às queimadas no âmbito do estado de Rondônia.

Camargo quer que o governo informe à população quais estratégias têm sido implementadas para prevenir incêndios florestais e queimadas descontroladas, especialmente nesse período de estiagem.

De acordo com Camargo, as queimadas representam um desafio significativo para o Estado de Rondônia, afetando não apenas o meio ambiente, mas também a saúde pública, a economia local e a biodiversidade da região. O aumento da frequência e intensidade das queimadas tem gerado impactos adversos, como a degradação de áreas florestais, a poluição do ar e a perda de habitat para diversas espécies. “Entender as estratégias e medidas em vigor é fundamental para avaliar a eficácia das políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente. Isso inclui a preservação de biomas sensíveis e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, por isso, é de fundamental necessidade que a população saiba o que está sendo feito, até para ajudar nas ações de combate e preservação”, disse Camargo

Ainda de acordo com o parlamentar, o controle das queimadas é essencial para a redução dos níveis de poluição do ar, que afetam diretamente a saúde da população. A exposição a fumaças provenientes de queimadas pode resultar em diversas doenças respiratórias e cardiovasculares, especialmente entre grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. “As informações solicitadas permitirão uma análise mais aprofundada e embasada para a construção de parcerias e iniciativas conjuntas. Portanto, o acesso a estas informações é não apenas um direito garantido pela legislação, mas também uma necessidade para a formulação de propostas eficazes e comprometidas com a proteção ambiental e a saúde pública em Rondônia”, justificou.

Camargo quer saber se existe um plano de monitoramento ativo para identificar focos de queimadas e garantir a fiscalização das práticas ilegais que contribuem para o problema e solicita ao governo do estado que envie relatórios de monitoramento das queimadas e suas ocorrências dos últimos 6 meses, quais campanhas de conscientização estão sendo realizadas para informar a população sobre os riscos, as leis e os decretos emanados relacionadas às queimadas, quais medidas de apoio estão disponíveis para agricultores que buscam alternativas ao uso do fogo na terra, de forma a preservar o meio ambiente.

“A população precisa saber o que o poder público tem feito para combater as queimadas ilegais em Rondônia, cuja fumaça tem causado danos à saúde pública em todo o estado. Precisamos saber se existe alguma parceria do governo com outros órgãos, para fortalecimento das ações de combate e prevenção às queimadas e o volume de recursos financeiros alocados e investimentos pelo governo para o enfrentamento das queimadas, incluindo a verificação de sua aplicação e resultados obtidos”, concluiu Camargo.