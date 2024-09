Na manhã desta quinta-feira, dia 19, um grave acidente na MT-170, a cerca de 70 km de Juína, resultou na morte de Leandro Carvalho da Silva, proprietário da Futura Brindes, de Vilhena.

Leandro estava se deslocando para Brasnorte quando sua caminhonete, uma S10 de cor branca, capotou, deixando o veículo completamente destruído. Um funcionário da empresa, que o acompanhava, foi socorrido com uma possível fratura no ombro, mas sobreviveu ao acidente.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros de Juína, que, juntamente com uma equipe do Samu, foi acionado para atender às vítimas. Segundo o soldado Márcio, da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar, Leandro já estava em óbito quando as equipes de socorro chegaram ao local.

“O condutor, infelizmente, faleceu no local. O lado do motorista foi o mais atingido. Quando chegamos, ele já estava sem vida. Apenas aguardamos a chegada do Samu para a constatação formal do óbito, relatou o bombeiro.

O funcionário que sobreviveu ao capotamento foi atendido no local e, apesar de estar confuso devido ao impacto, foi lúcido levado para a UPA. Leandro e seu funcionário estavam em uma viagem de trabalho. Antes do acidente, passaram em Juína, onde visitaram clientes.

André Gonçalves, proprietário da M6 Lava Car, relatou sua última conversa hoje com Leandro exatamente às 8h15 “Ele esteve aqui hoje pela manhã. Me entregou os brindes e comentou que esta seria sua última viagem à cidade. Ele estava ensinando o rapaz que estava com ele, e disse que, nas próximas vezes, seria o funcionário que faria as visitas. Logo depois, partiram para Brasnorte, e agora acontece essa tragédia”. A Polícia Militar de Juína esteve atendendo a ocorrência.