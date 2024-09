Na quarta-feira, 18 de setembro, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar participaram da palestra “O poder da mentalidade na superação do endividamento” que trata sobre organização financeira e bem-estar.

A palestra teve como foco central a importância de compreender como a mentalidade pode impactar diretamente a capacidade de lidar com as finanças e eliminar dívidas, e foi conduzida pelo professor doutor Isaac Araújo, atualmente é docente efetivo do Departamento de Administração da Universidade Federal, possui graduação e especialização em Ciências Contábeis, doutorando pela Universidade Federal de Rondônia e autor de dois livros.

Os militares receberam orientações de como identificar e superar crenças limitantes que alimentam a dívida, bem como a importância de estratégias práticas para reverter a situação financeira e construir um futuro mais saudável.

A temática trabalhada é essencial, pois impacta diretamente a qualidade de vida do policial militar, uma vez que proporciona uma aprendizagem em relação à organização financeiros e apresenta possibilidades de mudanças de hábitos que geram resultados positivos.

A palestra faz parte das ações desenvolvidas pela Formação Sanitária do 3º BPM, que tem como missão principal o cuidado com a saúde e bem-estar dos policiais que trabalham na unidade, vez que um policial em perfeitas condições físicas, emocionais e psicológicas desempenhará seu papel junto à instituição com excelência, logo a sociedade, que desfruta dos seus serviços, é a maior beneficiada.