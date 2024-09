O mercado físico do boi gordo teve intensificação das altas nos preços da arroba nesta quarta-feira (18).

Segundo o analista da consultoria Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo, considerando a posição ainda desconfortável das escalas de abate.

Mesmo nesse ambiente de oferta mais restrita, os frigoríficos não trabalham com maior ociosidade.

“O abate no mês de agosto sinaliza essa tendência. Portanto, a grande variável para justificar o acelerado movimento de alta está nas questões que envolvem a demanda, em particular a demanda para exportação, com volumes impressionantes de carne bovina exportados na atual temporada”, assinalou Iglesias.

Preços médios da arroba do boi

São Paulo: R$ 264,25

Goiás: R$ 254,11

CONFIRA COMO OS PREÇOS DO BOI GORDO INICIARAM A SEMANA

Minas Gerais: R$ 252,94

Mato Grosso do Sul: R$ 266,68.

Mato Grosso: R$ 231,62

MERCADO ATACADISTA

O mercado atacadista apresenta alguma alta dos preços no decorrer da semana. O ambiente de negócios ainda aponta para menor espaço para reajustes no curto prazo.

Isso acontece em linha com uma demanda mais comedida no decorrer da segunda quinzena do mês. “Importante destacar que a carne bovina vem perdendo competitividade ao longo do mês se comparado as proteínas concorrentes, em especial se comparado a carne de frango”, disse Iglesias.

O quarto traseiro permanece no patamar de R$ 19,50 por quilo. A ponta de agulha ainda é cotada a R$ 15,00 por quilo. O quarto dianteiro foi precificado a R$ 15,15 por quilo, alta de R$ 0,40.

CÂMBIO

O dólar comercial encerrou a sessão em queda de 0,47%, sendo negociado a R$ 5,4608 para venda e a R$ 5,4588 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,4114 e a máxima de R$ 5,4966.