O secretário de administração da prefeitura de Chupinguaia, Jamil Mosso, usou as redes sociais para divulgar um vídeo em que faz um desabafo a respeito do episódio ocorrido na noite desta quinta-feira, 19, no gabinete da prefeitura municipal.

Na ocasião, um grupo considerado de oposição à atual prefeita chegou ao gabinete em companhia de policiais e denunciaram suposta reunião política. O caso gerou registro de Boletim de ocorrência policial (leia mais AQUI).

No vídeo, Jamil, que é esposo da prefeita Sheila Mosso, explica o encontro administrativo com o secretariado, em função de viagem a São Paulo, onde irá visitar sua irmã que se encontra internada em estado grave.

Citando nomes, Jamil disse que opositores estavam rodeando a prefeitura, parecendo que são donos do município e manda um recado. “Mexeram com meu ego, mexeram com meus sentimentos e agora vou abrir a caixa de ferramentas. Numa situação em que estou com minha irmã doente, num coma irreversível, e tratando de assuntos do município, esse povo, o que fizeram, chamaram a polícia. Que baixaria. Isso é falta de caráter”, desabafou.

>>> ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO: