A cantora nortista Gabriê, conhecida por sua participação no The Voice Brasil 2008 e por sua recente indicação ao Prêmio Multishow 2023, lança sua nova música “Da Beira” no dia 20 de setembro.

A canção estará disponível em todas as plataformas digitais e chega ao público como um manifesto urgente sobre a situação crítica que Rondônia enfrenta devido às queimadas e aos incêndios florestais que sufocam a região.

Originalmente prevista para compor o próximo álbum da cantora, “Da Beira” foi antecipada após Gabriê compartilhar um impactante vídeo em suas redes sociais, denunciando a invisibilidade do Norte diante da destruição causada pelos incêndios.

O vídeo, publicado em seu Instagram, traz cenas fortes de Porto Velho, cidade natal da artista, coberta pela fumaça. Pontos turísticos icônicos da capital de Rondônia aparecem quase apagados, sufocados pelas chamas que consomem a floresta.

Composta há algum tempo, a música aborda a falta de atenção e engajamento do país em relação às questões ambientais e sociais que afetam o Norte, especialmente Rondônia. Gabriê ressalta a importância de dar visibilidade às lutas da população local, que sofre com a devastação ambiental e os impactos diretos na saúde e no modo de vida.

“Compus essa música pra ser um grito de resistência em meio ao descaso e à invisibilidade do Norte, de Rondônia em específico, perante ao Brasil”, afirma a cantora. Em “Da Beira”, Gabriê reflete sobre o preconceito e a superficialidade com que o Norte é tratado. “Onde tem peixe com farinha? Açaí? Tacacá? Tem índio? São perguntas que ouvi a vida toda, sempre feitas de forma preconceituosa, sem que as pessoas soubessem o quanto esse estado é rico em cultura e sem se importarem com as causas reais daqui”, desabafa.

A decisão de antecipar o lançamento da canção foi tomada após Gabriê presenciar a fumaça que encobre Rondônia há mais de dois meses. “Eu não pretendia lançar ‘Da Beira’ agora. Ela sequer estava finalizada, mas ao ver Rondônia tomada por fumaça, decidi usar minha voz para gritar o que está acontecendo aqui. Acredito na arte como denúncia, como ferramenta de mudança e retrato social”, reforça.

Além de sua mensagem política e ambiental, “Da Beira” celebra a força do povo ribeirinho e das comunidades originárias da Amazônia, destacando as belezas e as riquezas culturais da região. A música se destaca como uma poderosa forma de resistência frente aos desafios enfrentados pelo Norte.

Aguardada com grande expectativa, “Da Beira” promete não apenas emocionar os ouvintes, mas também alertar para a necessidade urgente de se voltar os olhos para a Amazônia e suas comunidades.

Ouça a música AQUI.