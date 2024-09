Preocupada com o atendimento às necessidades das comunidades rurais da capital e distritos adjacentes de Porto Velho, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação 7332/2024, recomendando ao Governo de Rondônia a realização de estudo de viabilidade para a criação de uma Escola Família Agrícola (EFA) em Porto Velho. O trabalho ficaria sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A EFA oferece aos estudantes uma educação que vai além da preparação para o mundo acadêmico, capacitando-os também com habilidades práticas relacionadas à agricultura e ao desenvolvimento rural.

“As EFAs são instituições de ensino que combinam educação formal com experiências práticas na agricultura. Nelas, os alunos geralmente participam de atividades agrícolas reais, como o cultivo de plantas, a criação de animais e técnicas de manejo sustentável da terra, enquanto continuam a estudar disciplinas tradicionais, como matemática, ciências e línguas”, justificou Ieda Chaves.

A parlamentar lembrou também, no documento, que “essas escolas, além de promoverem o aprendizado prático, fortalecem os laços familiares e comunitários, preparando os jovens para se tornarem agentes de mudança em suas próprias comunidades rurais”.

O Requerimento defende ainda que as EFAs são verdadeiras fontes de conhecimento e desenvolvimento para as áreas rurais, por oferecerem uma educação de qualidade, com vasto aprendizado prático e teórico. Além disso, os estudantes mantêm-se conectados com suas raízes culturais.

Unidades no interior

Atualmente, Rondônia conta com sete (7) unidades de EFAs. Todas estão localizadas no interior do estado, nos municípios de Cacoal, Cerejeiras, Jaru, Ji-Paraná, Novo Horizonte, São Francisco do Guaporé e Vale do Paraíso. De acordo com a Seduc, essas instituições aplicam a Pedagogia da Alternância, método no qual os alunos intercalam um período de convivência na sala de aula com outro no campo.