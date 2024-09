Marli Azeredo dos Santos, candidata a vereadora pelo Republicanos, está participando de sua primeira eleição para cargo público, em Vilhena.

Marli vive em Vilhena há 25 anos e já trabalhou como funcionária comissionada no Centro de Convivência do Idoso (CCI), onde desenvolveu um vínculo forte com a comunidade idosa.

Ela se afastou de suas funções para se dedicar à campanha eleitoral, com o objetivo de representar e lutar pelos idosos da cidade.

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia, Marli falou sobre sua motivação para concorrer ao cargo de vereadora. Ela destacou que muitos idosos, especialmente aqueles de baixa renda, enfrentam dificuldades em obter cuidados adequados, seja no CCI ou no Lar dos Idosos. “Nem sempre a família tem condições financeiras de arcar com os custos de um cuidador, então precisamos de um local onde eles possam ser acolhidos”, explicou a candidata.

Ela afirmou que seu principal objetivo é criar um Lar dos Idosos acessível para pessoas de baixa renda, garantindo que aqueles que não têm condições de se manter em casa possam receber o cuidado necessário.

Além da questão dos idosos, Marli tem escutado as necessidades da população durante a campanha. Segundo ela, a construção de um hospital de maternidade infantil em Vilhena é uma demanda recorrente. “Aqui em Vilhena precisamos de um hospital de maternidade infantil. Não será fácil, mas vou me esforçar para tornar isso realidade”, declarou.

A candidata também comentou sobre os desafios no atendimento à saúde nos bairros mais afastados. Para Marli, a expansão dos serviços de saúde é essencial, com a criação de novos postos de atendimento para cobrir áreas que ainda não possuem estrutura adequada. Ela também defende a criação de uma segunda UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para atender a população de 105 mil habitantes do município.

Marli acompanha o trabalho dos atuais vereadores e acredita que é preciso renovar o quadro legislativo. Ela se apresenta como uma candidata comprometida em estar presente nas questões da cidade, com foco em saúde, educação e o bem-estar dos idosos.

Com uma trajetória de vida simples, Marli relembra seus primeiros passos em Vilhena, onde vendia pães para sustentar a família. Agora, ela quer retribuir à comunidade, buscando melhorias para as pessoas mais vulneráveis. Ao final da entrevista, Marli deixou uma mensagem para os eleitores: “Peço aos vilhenenses que confiem em mim. Vou trabalhar muito pelos idosos, pelas crianças e por todas as famílias da nossa cidade”, encerrou.