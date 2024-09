Lucas Tiago Enequio Oliveira, de 10 anos, é um garoto super alegre e carismático, gosta de desfilar e sempre está no meio da moda, o que motivou seus pais a inscrevê-lo em concursos.

Lucas nasceu na cidade de Buritis e atualmente reside em Jacinópolis. Ele coleciona vários trabalhos como modelo, além das participações em concurso de beleza e capas de revistas a nível nacional.

Lucas já venceu concursos a nível municipal e estadual, levantou voos mais altos, desfilou e esnobou beleza e desempenho nas passarelas de Rondônia, e agora levará sua beleza para São Paulo onde será palco da disputa do Mini Mister Brasil Model.

Rondônia terá um representante a altura no concurso e com certeza se vencer irá abrir portas importantes para ele. Lucas, integra do casting da @agency.felicitta e juntamente com outros 27 concorrentes de todos os estados do Brasil, busca o título de Mini Mister Brasil Model.

O evento ocorre na cidade de São Paulo nos dias 20 a 23 setembro.