A cidade de Colorado do Oeste está prestes a experimentar um avanço significativo em sua infraestrutura na zona rural com a construção de uma ponte de concreto sobre o rio Escondido, localizada na Linha 6, da 2ª para a Mini Eixo, no distrito de Novo Colorado.

Com uma extensão de 30 metros, a nova estrutura tem o objetivo de transformar o cenário logístico e oferecer suporte ao crescimento regional.

O valor de quase R$ 3 milhões destinado ao projeto foi viabilizado devido ao empenho do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) e ao apoio do senador Confúcio Moura (MDB). Deste montante, R$ 2,8 milhões foram provenientes do aporte do senador, enquanto o restante foi garantido como contrapartida pela prefeitura de Colorado do Oeste.

A atual ponte de madeira sobre o Rio Escondido não tem capacidade para suportar o tráfego de carretas, representando um sério risco para a segurança dos produtores locais e dos ônibus escolares que utilizam a rota. “A nova ponte de concreto não apenas substituirá a estrutura obsoleta, mas também proporcionará uma solução duradoura e segura para o escoamento de produção agrícola e o transporte escolar”, frisou Ezequiel Neiva.

Com o município em pleno crescimento e o agronegócio em expansão, o deputado estadual Ezequiel Neiva acredita que a nova ponte será um pilar essencial para o fortalecimento da economia local. “O acesso proporcionado pela nova estrutura permitirá um transporte mais eficiente e seguro dos produtos agrícolas, facilitando a integração dos produtores com os mercados regionais e ampliando suas oportunidades de comercialização”, destacou.

De acordo com o diretor de Políticas Agrícolas da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Wiveslando Neiva, existe uma grande expectativa com relação à conclusão das obras da nova ponte. “Com a finalização da obra, Colorado do Oeste deverá se beneficiar de uma maior eficiência no transporte, redução de custos logísticos e um impulso significativo na economia, demonstrando o compromisso do deputado Ezequiel Neiva em promover ações que possam apoiar e desenvolver a região”, afirmou Wiveslando Neiva.