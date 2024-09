Patrolamento e encascalhamento é resultado de indicação feita ao governo do estado como forma paliativa, mas Camargo destaca a importância do asfaltamento dos 70 quilômetros da rodovia.

Cumprindo roteiro de acompanhamento de obras e serviços solicitados ao governo do estado por meio de indicações, o deputado Delegado Camargo (Republicanos) esteve nesta quinta-feira, 19, em Alto Paraíso, quando acompanhou de perto as obras na RO 458, que liga o município ao Distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari. A rodovia está recebendo os serviços de patrolamento e encascalhamento por parte do DER.

A obra é resultado de reivindicações feitas pelo deputado Camargo desde 2023 através das indicações 1625/23, 5822/24, 5875/24, que foram reafirmadas através da indicação 7601/2024 protocolada no início do mês de setembro de 2024

Camargo entende que a RO-458 se trata de uma via essencial para o escoamento da produção, para a ligação entre os municípios e para o transporte escolar e aponta a importância de que se mantenha sempre em bom estado de conservação.

Na última indicação feita por Camargo, além de pedir a recuperação urgente, o parlamentar pede que o governo do estado providencie a pavimentação asfáltica de toda a extensão da rodovia, dada a sua importância para o desenvolvimento regional, servindo ainda como alternativa para ligação do Vale do Jamari com a capital do estado.

“Trata-se de uma rodovia estadual de extrema importância para o desenvolvimento regional e por isso solicitamos reiteradas vezes a sua recuperação. Hoje estou aqui acompanhando os trabalhos de recuperação, mas já apontei ao governo do estado a necessidade de pavimentação asfáltica, o que resolveria de uma vez por todas os constantes problemas enfrentados pela população, que no período das chuvas enfrenta um lamaçal e no verão amazônico uma perigosa poeira. Espero que o governador se sensibilize da importância desta obra e inclua no planejamento do governo essa pavimentação”, disse Camargo.