O deputado estadual José Ribeiro Filho, o popular Ribeiro do Sinpol, que mora em Porto Velho, visitou esta semana os municípios do Cone Sul.

Ele esteve em Cerejeiras, Colorado do Oeste e Vilhena, e, nesta sexta-feira, 20, visitou a redação do site vilhenense Extra de Rondônia.

Ribeiro pediu apoio à reeleição do vereador Wilson Tabalipa, que tem se destacado no parlamento local devido à apresentação de importantes projetos de leis.

Ao site, Ribeiro afirmou que -por solicitação de Wilson Tabalipa – destinou vários benefícios para Vilhena. “Através deste mandato, do pedido do Tabalipa, destinei R$ 1 milhão para a prefeitura de Vilhena, que será utilizado em cirurgias eletivas. Também, através do pedido do Tabalipa, estive aqui há 90 dias e destinei um veículo para o Lar dos Idosos, além de R$ 200 mil para insumos hospitalares para a manutenção do lar. Estou fomentando o esporte na cidade, com investimentos em kimonos para os projetos sociais da Bushido, do professor Alexandre. Além disso, destinamos emendas parlamentares para o professor Josué, do Taekwondo, também com doação de kimonos para o projeto social. Há outro projeto para Júnior Oliveira, que tem um projeto social na área de boxe. Tudo isso foi feito através do pedido do vereador Tabalipa. Temos que continuar esse trabalho”, destacou.

Ribeiro também citou benefícios alocados para outros municípios da região. “Também destinei R$ 500 mil para a reforma da delegacia de Cerejeiras, e essa emenda já está na conta da Polícia Civil. Em Colorado, com o apoio do vereador Silas Machado, destinamos R$ 70 mil para a realização de uma corrida ciclística, que ocorrerá este ano. Sabemos da dificuldade da distância da capital, mas com parcerias e um vereador como o Tabalipa, aqui em Vilhena, que é humilde e sempre trabalhou com honestidade, podemos fazer mais. Ele combate a corrupção e é através de pessoas assim que devemos estar juntos. Assim, os recursos que vêm do imposto pago pelo cidadão, através do poder legislativo e das emendas parlamentares, podem retornar em forma de gratidão para a população”, encerrou o parlamentar.