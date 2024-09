Neste final de semana, o município de Jaru será palco da 3ª etapa da 1ª Copa Punho de Aço de Karatê Esportivo, válida pelo ranking da Federação Rondoniense de Karatê Esportivo (FRKE).

O campeonato terá início às 13h deste sábado, 21, e será realizado na quadra da Escola Dayse Mara de Oliveira Martins, localizada na Rua Onofre Duarte de Oliveira, no Setor 6, em Jaru.

Organizado pela Associação Punho de Aço de Karatê, o evento atraiu 240 atletas, representando 11 municípios de Rondônia: Ariquemes, Monte Negro, Buritis, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Espigão do Oeste e São Miguel do Guaporé.

Com entrada gratuita, o público está convidado a prestigiar emocionantes lutas ao longo do fim de semana. As competições se estenderão até domingo, encerrando às 15h.