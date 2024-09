José Nilton Carneiro, conhecido como “Nilton Maranhão”, disputa pela segunda vez uma cadeira na Câmara Municipal de Vilhena pelo MDB.

Suplente de vereador e morador da cidade há 20 anos, Maranhão conversou com o Extra de Rondônia sobre suas motivações, desafios e a realidade que enxerga no município. Em suas palavras, ele destacou a necessidade de uma fiscalização mais rígida e eficaz da gestão pública, com foco em áreas cruciais, como saúde e infraestrutura.

Uma das principais preocupações de Nilton Maranhão é a saúde pública de Vilhena, que, segundo ele, ainda enfrenta sérios desafios. “Muito se fala que está tudo bem, mas a realidade é outra. Ao visitar os moradores, vemos a falta de especialistas como cardiologistas, ortopedistas, pediatras e fisioterapeutas. Além disso, exames importantes não estão sendo realizados”, apontou.

Ele acredita que a atual administração tem promovido uma “maquiagem” nos serviços de saúde e que a realidade dos atendimentos, como na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), não corresponde às expectativas da população, resultando em filas e longas horas de espera.

Outro ponto destacado por Maranhão é o abandono das áreas rurais de Vilhena. “Os pequenos produtores da agricultura familiar estão sendo deixados de lado. Regiões como Nova Conquista e Cascalheira precisam de mais atenção. As estradas e linhas da zona rural estão em péssimas condições, e a gestão atual não tem feito nada para mudar isso”, declarou.

Nilton Maranhão também criticou a falta de ações concretas no que diz respeito ao desenvolvimento urbano, apontando que obras de infraestrutura importantes não são resultado da gestão municipal, mas de recursos federais e estaduais.

O candidato foi enfático ao comentar sobre o papel da Câmara de Vereadores. Para ele, a atual legislatura poderia ter contribuído muito mais para o município. “Os vereadores que estão aí não fizeram nada e agora pedem novamente um voto de confiança. Cabe ao povo decidir se merecem continuar ou não, porque tiveram quatro anos para mostrar trabalho e não mostraram”, analisa.

Nilton Maranhão concluiu sua entrevista com um apelo aos eleitores de Vilhena: “Peço que votem com sabedoria, com o pé no chão. Não se deixem influenciar por grandes movimentos de campanha, onde muitas vezes há pessoas contratadas para demonstrar apoio. O voto deve ser consciente, analisando o histórico e as propostas dos candidatos. Não votem pela emoção, mas pela razão”.