Márcia Deiró, nascida em Vilhena e professora do SENAI, disputa pela primeira vez uma vaga à Câmara de Vereadores do município, pelo Democracia Cristã (DC).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Márcia destacou que seu principal objetivo, caso eleita, será trabalhar para melhorar as oportunidades para os jovens, em especial os aprendizes. “A gente luta com isso há 15 anos. Minha intenção é aumentar as vagas para os jovens aprendizes na cidade e conscientizar as empresas sobre o benefício de contratar esses jovens. É difícil para eles conseguirem o primeiro emprego, então é importante que entrem no mercado de trabalho”, afirmou.

Além do trabalho com jovens, Márcia tem experiência no terceiro setor, organizando há 15 anos o Natal Solidário por meio de sua ONG “Por Um Dia Melhor”.

A ação beneficia crianças carentes com presentes de Natal, mas Márcia vê a necessidade de fazer mais. “Quando entrego o presente, sei que faço um dia feliz na vida delas, mas não é o suficiente. Como vereadora, posso ampliar esse serviço, criando projetos para que essas crianças tenham onde ficar no período em que não estão na escola, mostrando que a educação pode mudar suas vidas”, explica.

Ao ser questionada sobre as principais demandas que tem ouvido durante a campanha, Márcia destacou a falta de projetos sociais para crianças e adolescentes, especialmente na faixa de 10 a 14 anos. “A maior queixa é a falta de atividades no período da tarde, como esportes, reforço escolar e cursos de computação. As crianças precisam de opções educativas e recreativas”, disse.

Ela também reconheceu o crescimento acelerado de Vilhena nos últimos anos, o que, segundo ela, não foi acompanhado por uma expansão adequada dos serviços públicos. “Vilhena cresceu muito, mas a infraestrutura como escolas, creches e postos de saúde não acompanhou esse crescimento. Como vereadora, com o apoio do meu cunhado Cirone Deiró, que é deputado estadual, pretendo buscar recursos para a construção de mais creches e ampliação desses serviços”, analisa. E em parceria com ele pretendo alavancar recursos e promover ações em outras áreas também.

Sobre o trabalho dos atuais vereadores, Márcia prefere não julgar, mas deixa claro que sua abordagem será diferente. “Pretendo dedicar meu tempo integralmente ao cargo, ouvindo a população e fiscalizando o uso correto dos recursos. Minha prioridade será manter um gabinete aberto e visitar os bairros para entender suas necessidades específicas”, comenta.

Márcia faz parte da aliança que apoia a reeleição do prefeito Flori, e defendeu a continuidade da gestão atual. “Nos últimos dez anos, Vilhena teve sete prefeitos. Isso prejudica a conclusão dos projetos. Flori, em pouco mais de um ano, conseguiu melhorias na saúde, e acredito que seja importante dar continuidade a essa gestão”, avalia.

Em sua mensagem final, Márcia reafirmou seu compromisso com Vilhena, especialmente com os jovens e as crianças. “Meu compromisso é construir uma sociedade mais justa, com saúde e educação de qualidade. Estou pronta para trabalhar com projetos que garantam isso, e conto com o apoio da população para que esses sonhos se tornem realidade”, encerrou.