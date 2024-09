A vereadora Elissandra Queiroz, do União Brasil, está em campanha para renovar seu mandato na Câmara Municipal de Alto Paraíso.

Ao longo do período entre 2021 e 2024, Elissandra conquistou um feito histórico ao romper com a hegemonia masculina que predominou nas duas legislaturas anteriores, tornando-se a única mulher a ocupar uma cadeira no Legislativo local neste mandato.

Com uma trajetória marcada por sua habilidade em garantir recursos e estabelecer parcerias políticas, a vereadora conseguiu destinar aproximadamente R$ 3,5 milhões em emendas estaduais e federais para o município, destacando-se a colaboração com a deputada federal Cristiane Lopes, também do União Brasil. Esse montante foi fundamental para a execução de projetos nas áreas de Saúde, Educação, Assistência Social e também no apoio ao setor produtivo de Alto Paraíso.

Elissandra promoveu diversas ações, sendo a implantação do Programa Jovem Aprendiz no município uma de suas maiores conquistas. Além disso, seu mandato foi alinhado com a gestão do prefeito João Pavan, com quem trabalhou em parceria para impulsionar melhorias em diversas áreas da administração pública. Outro ponto forte de sua atuação foi a defesa das pautas femininas, promovendo uma agenda de temas voltados para as mulheres.

Agora, em meio à campanha eleitoral, Elissandra está satisfeita com a receptividade que tem encontrado entre os eleitores. As pesquisas indicam um cenário positivo para sua reeleição, e a vereadora reafirma o compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Alto Paraíso. Para o novo mandato, sua meta é ampliar o volume de emendas parlamentares que possam beneficiar ainda mais a população local.