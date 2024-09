A cultura de Rondônia recebe um importante impulso com os investimentos da Deputada Estadual Rosangela Donadon, do União Brasil.

Em um cenário onde a valorização das tradições é essencial, a parlamentar tem se destacado ao destinar recursos significativos que impactam diretamente a comunidade.

Recentemente, foram alocados R$ 100.000,00 para o Arraial Flor do Maracujá, uma celebração que ressalta a riqueza e a diversidade cultural do estado. Esse suporte financeiro é vital para garantir a continuidade do evento, que atrai visitantes de diversas regiões e promove a identidade rondoniense. Além disso, a deputada destinou R$ 300.000,00 para a EXPOVEL, uma das maiores exposições de Rondônia, que reúne cultura, economia e entretenimento, oferecendo uma plataforma valiosa para artistas e empreendedores locais.

Pimenta Bueno também recebeu um investimento de R$ 100.000,00 para a realização da Feira Agropecuária, um evento crucial para promover o setor agropecuário da região, permitindo que produtores locais exibam seus produtos e fortaleçam a economia local.

Na área esportiva, Porto Velho foi beneficiada com R$ 120.000,00 para a Equipe de Futebol PM, em parceria com a SEJUCEL e o Rondoniense Miners Sport. Rolim de Moura também recebeu R$ 300.000,00 para sonorização, apoiando eventos culturais na região.

Em Porto Velho, foram alocados R$ 36.800,00 para a Feira do Estudante e R$ 45.000,00 para o Projeto Som Legal, ambos com o objetivo de promover a cultura e a educação. O Projeto Amazônico Cultural Independence Day também recebeu R$ 50.014,02 para fomentar a cultura local.

Além disso, a deputada destinou R$ 300.000,00 para a EXPOVEL, valor já empenhado, e R$ 35.000,00 para o Projeto Meninos do Amanhã, reforçando o compromisso com a juventude e a inclusão social.

Rosangela Donadon também tem dado apoio ao Instituto de Apoio à Pesquisa e à Preservação do Patrimônio Cultural de Rondônia (IAPPESS) e ao projeto Amazônia Cultural, que visam fomentar a cultura local, promover o acesso à arte e à educação cultural, além de preservar as tradições do povo rondoniense.

O secretário de Cultura, Junior Lopes, ressaltou a importância da atuação da deputada: “Rosangela Donadon tem sido uma pessoa atuante na cultura rondoniense. Seu compromisso com o fortalecimento das nossas tradições é evidente, e suas ações têm trazido resultados significativos para a comunidade.”

A Deputada enfatiza que esses investimentos são fundamentais não apenas para a promoção da cultura, mas também para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Com essas ações, a Deputada Rosangela Donadon reafirma seu compromisso com a valorização da cultura rondoniense, garantindo que as novas gerações conheçam e se orgulhem de suas raízes. O apoio contínuo à cultura promete fortalecer ainda mais a identidade do povo rondoniense e preservar as tradições para o futuro.