O Grêmio confirmou o favoritismo e derrotou o Flamengo por 3 a 2, na noite deste domingo (22), em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa anotaram os gols da vitória gremista na Arena, enquanto Matheus Gonçalves e Felipe Teresa descontaram para o Rubro-Negro.

Com o resultado, o Grêmio subiu para os 31 pontos e está em 12º lugar. Assim, o Tricolor se distanciou da zona de rebaixamento, que no momento é aberta pelo Corinthians. O Timão tem 28 pontos, mas dois jogos a mais: 27 a 25. O Flamengo por sua vez está estacionado em quarto lugar, nos 45 pontos, a 11 do líder Botafogo. Assim, o foco passa a ser uma vaga no G6, bem como faturar uma das Copas.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Grêmio volta a campo agora na próxima quarta-feira (25), quando recebe o Criciúma em partida atrasada do próprio Brasileirão. Já no final de semana, visita o líder Botafogo. O Flamengo, por sua vez, visita o Penãrol pela Libertadores e recebe o Athletico-PR no torneio nacional, nesta ordem.

REVOLTA DA TORCIDA COM TITE

A derrota do Flamengo para o Grêmio gerou revolta entre os torcedores rubro-negros, que fizeram a pressão pela demissão do técnico Tite aumentar ainda mais, em meio a uma sequência de resultados negativos. No entanto, apesar das cobranças, alguns jogadores da categoria de base do clube, titulares no confronto, foram elogiados.

“Foco nas copas. Brasileirão não dá mais”, pediu um torcedor. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo está na 4ª colocação, a 11 pontos do líder Botafogo e restando 11 rodadas para o fim da liga. Na Libertadores e Copa do Brasil, a equipe está nas quartas de final e semifinal, respectivamente, mas o desempenho não é animador.

“Há quem defenda o Tite falando que o Flamengo está vivo nas três competições. Na verdade, o Flamengo está respirando com ajuda de aparelhos, podendo morrer a qualquer momento. Apoio nunca vai faltar, mas é difícil criar alguma expectativa com isso que temos visto ultimamente”, comentou um rubro-negro.