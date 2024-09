Em entrevista ao Extra de Rondônia, Theinee Rodrigues, mãe do jovem atleta vilhenense Guilherme Henrique Rodrigues Oliveira, de 11 anos, compartilhou detalhes sobre a vitoriosa trajetória de seu filho no karatê.

Guilherme, que começou sua jornada no esporte aos 4 anos, treina na academia Pequeno Dragão sob a orientação da sensei Bruna Bento. Nos últimos anos, tem se destacado em sua categoria, tornando-se tricampeão consecutivo no estadual.

Entre os dias 12 e 15 de setembro, Guilherme participou do 31º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos (CBKI), realizado em São Paulo. Competindo na categoria de 11 e 12 anos, faixa marrom a preta, o atleta conquistou três medalhas: ouro no kumite (luta), prata no kata (luta imaginária) e bronze no kumite por equipes (revezamento). Com essas conquistas, o jovem atleta chegou a um total de 35 medalhas em sua carreira e, mais importante, garantiu sua classificação para o Campeonato Mundial de Karatê, que ocorrerá em 2025, na Suécia.

Segundo sua mãe, Theinee, Guilherme demonstra um compromisso excepcional com o esporte, dedicando-se integralmente aos treinos e competições. “O caminho que o Guilherme trilhou até aqui é resultado de muito esforço e dedicação. Agora, com a classificação para o mundial, estamos em busca de patrocinadores que possam ajudá-lo a realizar esse sonho e representar o Brasil no cenário internacional.”

Empresas e pessoas interessadas em apoiar o jovem atleta podem entrar em contato pelo telefone (69) 9 9255-0312 para mais informações. O patrocínio será essencial para a continuidade do desenvolvimento de Guilherme e para sua participação em um dos mais importantes eventos do karatê mundial.