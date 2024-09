Bem pouco tem se falado, nos últimos meses, a respeito da evolução da dívida pública brasileira, como consequência de constantes e enormes déficits fiscais, falta de austeridade nas despesas, decisões políticas incorretas e gestão ineficaz.

A dívida pública do Brasil é composta pela dívida do governo federal, governos estaduais e governos municipais; ela não inclui o Banco Central nem as empresas estatais. Convido-o a observar o quadro abaixo e seus números, envolvendo a população e o total anual dessa dívida, a partir do ano de 2000 até agora:

Data População Dívida em trilhões

Base: Milhões: de Reais:

Dez.2000 169,8 1,80 trilhões

Dez.2010 190,7 1,77

Dez.2020 213,2 5,47

Dez.2021 214,3 5,14

Dez.2022 203,0 5,17

Dez.2023 212,6 4,92

Jul.2024 212,6 7,06 Alta de 1,02% em Jul.24.

Prev dez.24 7,40 (governo federal)

Convido o amigo leitor/a a examinar os números acima e interpretá-los. Sugiro tirar apenas 3 lições deles. Pessoalmente, chamou minha atenção o seguinte: 1.-A população do país cresceu de 169,8 milhões no ano de 2000, para 212,6 milhões no ano de 2024; ou seja, cresceu 25,20% em 24 anos; 2.-O crescimento da dívida pública do país aumentou de R$ 1,80 trilhões para R$ 7,06 trilhões, no mesmo período; ou seja ela aumentou 292,22% em 24 anos; 3.-Resumindo: o crescimento da população do país avançou 1,05% ao ano (25,20 : 24 anos); contudo, a dívida pública avançou, no mesmo período, 12,72% ao ano (292,22 : 24 anos)!!! Percebeu os contrastes absurdos?

Vou dizer a mesma coisa, porém em outras palavras. Imagine que você tem um filho, o qual está com 24 anos de idade. Jovem e saudável, universitário e feliz. Quando nasceu ele recebeu como herança, não dos pais, mas sim da nação, a qual é uma dívida pessoal a pagar, como cidadão brasileiro. Quando nasceu, essa dívida era de R$ 10.600.706; hoje, ela é da ordem de R$ 33.207.902. Por favor, diga-me quantos anos de vida ele vai trabalhar apenas para pagar esta dívida e seus juros (que são em dólares)?

Nossos gestores públicos, integrantes da área federal, estadual e municipal, administraram as finanças do país de tal forma, que resultou nestes números cruéis. Estamos em ano eleitoral; oportunidade de renovar uma boa porção deles. Que Deus nos ajude a reagir e, adicionalmente, nos dê sabedoria para votar. Bom seria se todos os políticos eleitos, se comprometessem a não aumentar a dívida pública. Ocorrendo aumento dela, todos os políticos perderiam seus mandatos imediatamente. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.