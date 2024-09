O município de Chupinguaia é um dos destaques dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) que iniciaram semana passada no município de Cacoal.

Sob liderança do secretário municipal de esportes (Semectur), João Divino Anselmo, a equipe chupinguaiense faz bonito no certame esportivo e já conquistou medalhas importantes em várias categorias no Jiu-Jítsu.

Foram três dias de competição com os atletas de Chupinguaia conquistando medalhas em todas as categorias que disputou: Ouro (Faixa Preta – Adulto Leve), Ouro (Faixa Preta – Adulto Pesado), Ouro (Faixa Marrom – Adulto Pesado), Ouro (Faixa Azul – Adulto Leve), Prata (Faixa Roxa – Adulto Leve) e Bronze (Faixa Roxa – Adulto Pesado).

Ao Extra de Rondônia, João Divino ressaltou a visão da prefeita Sheila Mosso, que vê no esporte um setor de relevância em sua gestão. “Com este resultado, Chupinguaia também levou o título de Campeã por equipe superando outros municípios do Cone Sul como Vilhena e Pimenta Bueno. Assim, Chupinguaia também irá participar da modalidade Judô no próximo final de semana”, disse o titular da Semectur.