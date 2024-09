A previsão do tempo para esta quarta-feira (25) indica chuvas fortes e risco de temporais na região Sul, enquanto boa parte do Brasil ainda enfrenta altas temperaturas.

Confira como ficam as condições em todas as regiões do país, de acordo com análise da Climatempo.

Sul

Rio Grande do Sul, enquanto Paraná e Santa Catarina têm tempo firme, mas encoberto. A chuva mais pesada segue concentrada sobre o, enquanto Paraná e Santa Catarina têm tempo firme, mas encoberto.

A condição será de chuva forte e com temporais no território gaúcho.

Sudeste

Os ventos do oceano em direção ao continente formam nuvens carregadas sobre o Espírito Santo, mas sem previsão de altos acumulados.

Nas demais áreas da região, o dia será quente e com predomínio de tempo seco.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva ocorrem pontualmente no norte e oeste de Mato Grosso. Nas demais áreas da região, o dia segue com predomínio de sol e bem quente.

À tarde, a umidade cai para índices inferiores a 20%.

Nordeste

A chuva passageira segue marcando presença no fim do dia no litoral da região. No interior, o tempo seco: nada de chuva ainda.

Norte

Tempo quente e úmido no Amazonas, Acre, Roraima, Pará e norte do Tocantins. Nesses estados, pancadas de chuva são previstas durante a tarde.

Nas demais áreas da região, o sol predomina durante todo o dia.