Jander Rocha, candidato a vereador pelo PODEMOS em Vilhena, está em sua segunda tentativa de conquistar uma vaga na Câmara Municipal.

Com 30 anos de residência na cidade e experiência na administração pública, ele já atuou como Assessor Governamental no Gabinete do Prefeito e prestou serviços na Secretaria Municipal de Ação Social até o prazo de desincompatibilização para disputar as eleições.

Durante entrevista ao Extra de Rondônia, Jander destacou que, apesar de não ter mais intenção de seguir carreira política após sua primeira candidatura em 2008, sua atuação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) o fez reconsiderar. “Conseguimos trazer credibilidade para as associações, ajudando na legalização de entidades que passaram a receber recursos públicos, evitando que elas dependessem de eventos para arrecadação de fundos”, afirmou.

Jander enxerga a criança como a base de uma sociedade melhor. Ele acredita que, ao proporcionar ocupações e atividades para os jovens, como esportes e disciplinas que promovam respeito e cidadania, a sociedade poderá formar “cidadãos de bem”. Para ele, essa é a prevenção essencial que mantém os jovens longe da criminalidade. “Eu defendo a criança e sei que, como vereador, poderei ajudar ainda mais”, disse.

Além de sua pauta focada na infância, Jander também compartilhou sua visão sobre o atual cenário político. “O povo está desacreditado da política. Há muita rejeição e desconfiança, mas, mesmo assim, estamos levando nosso nome com propostas sérias”, comentou. Ele reforçou que não faz promessas vazias, como a pavimentação de ruas, mas quer focar em ações possíveis e responsáveis, como o aumento de repasses para associações que cuidam de crianças vulneráveis.

Sobre a atual Câmara de Vereadores, Jander preferiu não comentar diretamente, afirmando que o julgamento será feito pela população nas urnas. No entanto, destacou que o eleitorado busca políticos sérios e comprometidos, que fiscalizem e cobrem as ações do Executivo.

Uma de suas principais propostas, caso seja eleito, é reativar o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) em Vilhena. Ele defende a importância de um trabalho mais forte de conscientização e prevenção nas escolas, com equipes de pedagogos, psicólogos e segurança pública, para manter as crianças afastadas das drogas.

Jander finalizou a entrevista agradecendo o apoio que vem recebendo nas ruas. Ele se diz otimista e confiante de que sua campanha, baseada em transparência e dedicação.