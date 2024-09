Nesta segunda (23) o município de Jarú em Rondônia teve suas ruas tomadas com a turma do PL, os cabos eleitorais, pessoas simpatizantes e fiéis à direita e ao deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) e seu candidato à prefeitura no município pelo Partido Liberal – PL, Patrick Faelbi, onde tem se mostrado o crescente apoio a sua candidatura a prefeito.

O período eleitoral é empolgante por conta do entusiasmo de alguns jovens e também da correria frenética dos candidatos que disputam as vagas de prefeitos e vereadores para o ano que vem. Essa loucura fica mais forte ainda ao ter a chegada de um “Mito” da política no estado.

“O presidente Bolsonaro está chegando nesta quarta-feira (25). Vamos receber o nosso presidente com grande festa. Faremos grande recepção e uma linda carreata e mostrar que, não só Jarú, mas também toda Rondônia está cada vez mais conservadora”, afirmou Coronel Chrisóstomo (PL/RO).

A emoção está à flor da pele, a militância da direita conservadora dá a impressão de que seus escolhidos são gente experiente e pronta para assumir uma cadeira na Casa de Leis Municipal.

O presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda nos próximos dias 25 e 26 em Rondônia para apoiar os candidatos do Partido Liberal (PL). Ele chega por volta das 13h30 a Ji-Paraná. Uma recepção será organizada para receber o presidente que chegará em voo de carreira.

Logo após, ele parte em carreata pelas principais ruas da cidade acompanhado do senador Marcos Rogério (PL) e do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL), apoiando o candidato Afonso Candido (PL). A programação finaliza com grande comício na rua Maringá com a T-10.

Na manha seguinte, toda a comitiva da direita conservadora de Bolsonaro vai passar em Jaru, Ariquemes e Irapuã. A programação se encerra na capital Porto Velho.