A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) entregou, no dia 14 de agosto, um broncoscópio com torre de vídeo ao Hospital Cosme Damião, em Porto Velho.

O equipamento, adquirido por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 244 mil, será utilizado para diagnósticos e intervenções em crianças que tenham ingerido corpos estranhos, como moedas e alimentos que estejam obstruindo as vias aéreas, proporcionando um atendimento mais ágil e eficaz.

A entrega contou com a presença de profissionais da saúde, entre eles o médico Dr. Reginaldo, diretor adjunto da unidade, que destacou a importância do novo aparelho: “Com o broncoscópio, conseguimos identificar rapidamente a presença de substâncias sólidas nos pulmões e realizar a retirada com segurança, garantindo que a criança não sofra de má oxigenação ou complicações mais graves. Além disso, fomos contemplados com dois aparelhos, o rígido e o flexível, que permitem tanto o diagnóstico quanto a remoção do objeto”.

O broncoscópio é fundamental para o atendimento de emergências pediátricas, especialmente em casos onde crianças, por acidente, engolem objetos que obstruem as vias respiratórias, colocando suas vidas em risco. A aquisição do equipamento, segundo a deputada Dra. Taíssa, reflete sua preocupação com a saúde pública, especialmente com a pediatria. “Esse aparelho pode literalmente salvar vidas. Todos nós que somos pais sabemos o quanto é angustiante ver nossos filhos em risco. Investir na saúde das nossas crianças é garantir um futuro mais seguro para todas as famílias”, afirmou.

A diretora do hospital, Dra. Antonieta, também enfatizou o impacto positivo da nova aquisição para a população pediátrica. “Com esse equipamento, podemos oferecer um atendimento de maior qualidade, proporcionando segurança e agilidade em situações de emergência. É um grande avanço para o hospital”, disse.

Dra. Taíssa e Dr. Reginaldo, diretor adjunto do Hospital Infantil Cosme e Damião. / Foto: Luis Gustavo / Assessoria Parlamentar.

A deputada finalizou destacando que a saúde pública é uma de suas prioridades como parlamentar, não apenas em Porto Velho, mas em todo o estado de Rondônia. “Assim como temos apoiado a estruturação do Hospital de Base e outros centros médicos, também estamos comprometidos em fortalecer o atendimento pediátrico em Guajará-Mirim e outras regiões. Cada recurso que destinamos é pensado para beneficiar a população diretamente, e seguiremos trabalhando para melhorar cada vez mais a saúde no nosso estado”, concluiu.

O broncoscópio, agora em pleno funcionamento, já está à disposição da equipe médica do Hospital Cosme Damião, que espera atender com mais precisão e rapidez os casos de crianças que necessitam desse tipo de intervenção.