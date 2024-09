O grupo de ativistas “Vilhena Pede Socorro”, que luta contra os incêndios que estão afetando a cidade de Vilhena, conseguiu importantes apoios esta semana. Durante sessão extraordinária da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira, 23, os vereadores aprovaram a devolução de R$ 400 mil ao Executivo, com a sugestão de que o valor seja usado no combate aos incêndios.

Embora a Câmara não possa determinar exatamente onde os recursos serão aplicados, o indicativo é de que esse montante ajude a conter os focos de queimadas que têm poluído o ar e colocado a população em risco.

No mesmo dia, membros do grupo também se reuniram com o vice-prefeito, que apresentou o projeto de monitoramento das queimadas por câmeras de alta resolução. Esse sistema começará a ser implementado ainda este ano, mas o uso efetivo das câmeras para identificar e controlar as queimadas será mais robusto a partir do próximo ano.

Foi mencionado a possível criação de uma brigada de incêndio, em parceria com a Defesa Civil, que seria responsável pelo gerenciamento das ações de combate ao fogo na cidade. Essa iniciativa visa responder de forma rápida e eficaz aos incêndios, protegendo tanto o meio ambiente quanto a saúde dos moradores.

Os incêndios têm sido uma preocupação crescente em Vilhena, principalmente por sua intensidade e pelo impacto direto na qualidade do ar e no aumento de riscos para a saúde pública.