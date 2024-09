Após a destinação de uma emenda no valor de R$ 1 milhão pelo senador Jaime Bagattoli (PL), os moradores e produtores do setor chacareiro Marta Regina, em Pimenta Bueno (RO), terão, finalmente, a pavimentação da principal estrada do setor que leva o mesmo nome.

O lançamento da pavimentação da estrada aconteceu no último fim de semana e foi celebrado pelo senador Jaime.

“Eu sempre costumo dizer que a gente precisa dar condições para as famílias permanecerem no campo ou no meio rural e isso não pode acontecer sem uma infraestrutura adequada para o escoamento da produção. Por isso, quero aqui parabenizar toda a equipe técnica da Prefeitura de Pimenta Bueno que fará esse recurso transformar a realidade dessas famílias que vivem e produzem no setor Marta Regina”, declarou o senador.

Com a ordem de serviço assinada pelo atual prefeito do município, a expectativa é de início imediato das obras e conclusão dos trabalhos ainda este ano.