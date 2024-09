Pela primeira vez em Ji-Paraná, o ex-presidente da República e presidente de honra do PL, Jair Messias Bolsonaro, estará amanhã no município para apoiar o candidato a prefeito Affonso Cândido e a vice Marley Muniz, ambos do PL.

Acompanhado da esposa Michele Bolsonaro, eles desembarcam no Aeroporto de Ji-Paraná nesta quarta-feira (25), a partir das 13h30.

Jair Bolsonaro será recepcionado pelos representantes políticos do partido em Rondônia, como os senadores Marcos Rogério (PL) e Jaime Bagatolli (PL), deputados federais e estaduais, vereadores e a população.

No município, o ex-presidente vem para garantir apoio ao deputado estadual e candidato a prefeito, Affonso Cândido. “É uma honra receber o nosso eterno presidente, em Ji-Paraná. Tantas vezes, estivemos juntos, em Brasília, agora ele estará aqui, na nossa cidade para fortalecer a nossa caminhada rumo à vitória”, assegurou.

Segundo ele, uma grande recepção está sendo preparada para receber o ex-presidente. “Estamos nos últimos preparativos para a ‘grande’ festa democrática que está sendo organizada pelos ji-paranaenses para receber Jair Bolsonaro. A vinda dele será um momento de afirmação de todas as candidaturas do PL no estado”, acrescentou.

O presidente regional do PL, senador Marcos Rogério, afirmou que amanhã (quarta-feira) será um dia histórico para os ji-paranaenses. “Os rondonienses que sempre defenderam as propostas do presidente Jair Bolsonaro terão a honra de recebê-lo no nosso estado, na nossa cidade”, acrescentou.

Os organizadores da vinda de Jair Bolsonaro solicitaram o apoio das polícias Militar e Federal para acompanhar trajeto e logística da carreata. A programação da comitiva do ex-presidente na cidade deve reunir uma multidão em carreata que partirá, às 17h, da sede da Loja Havan (1º distrito), seguindo até a avenida Maringá, na T-10 (2º distrito).

Em Rondônia (2020), o candidato do PL, Jair Bolsonaro, recebeu 64,36% dos votos no primeiro turno, e o candidato petista, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou com 28,98%. No segundo turno, Bolsonaro manteve a liderança e ficou com 70,66%, enquanto Lula recebeu 29,34% de votos. Rondônia foi o único estado onde Bolsonaro ganhou em todos os municípios, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além de Ji-Paraná, Bolsonaro passará por Ouro Preto do Oeste, Jaru, Ariquemes e encerra a visita em Porto Velho.