Pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Phenix, no município de Itapuã do Oeste, revela um cenário favorável a Marcos Paiva, que lidera a corrida com 52,4% das intenções de voto, consolidando uma margem significativa sobre seu principal adversário, Ney Martins, que aparece com 37,3%.

O levantamento foi realizado nos dias 11 e 12 de setembro de 2024 e teve como base a opinião de 233 eleitores do município.

O estudo também aponta que 7,3% dos entrevistados ainda estão indecisos, fator que pode ser decisivo nos próximos meses da campanha, enquanto 3% declararam que pretendem anular o voto. A margem de erro é de 3,88%, com um intervalo de confiança de 95%, assegurando a precisão dos dados apresentados.

A pesquisa, contratada pela ABC Publicidade, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RO-05700/2024, atendendo às exigências legais para publicações desse tipo. A estatística responsável pela análise é Liliane Gazola, registrada no Conselho Regional de Estatística (CONRE) sob o número 9063.