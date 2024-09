Na manhã de segunda-feira, 23 de setembro, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motoneta Biz e vários objetos que haviam sido furtados em uma residência no município de Vilhena.

Na ação policial, um homem, foi preso quando empurrava uma motoneta com o pneu furado. Ele foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

>>>OCORRÊNCIA POLICIAL

Por volta das 10 horas, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro Alto Alegre visualizou um homem que empurrava uma motoneta Honda Biz com o pneu furado e realizaram a abordagem.

Os policiais efetuaram a consulta e constataram que a motoneta havia sido furtada na noite anterior em uma residência onde vários outros objetos foram subtraídos e, de pronto o suspeito afirmou ser ele o autor do furto e que no momento do crime estava sob efeito de pedra (Crack).

Indagado sobre os demais objetos, o suspeito apontou o local onde estariam escondidos e, ao realizarem as buscas, os militares encontraram um notebook, 01 telefone celular, 01 saxofone, 02 mochilas sendo uma de cor preta com o notebook e outra com algumas roupas e perfumes e 01 pedal musical.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado, juntamente com a motoneta e objetos recuperados, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.