A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) solicitou a contratação de um médico anestesista para o Hospital Regional de Extrema.

Localizado a 300 km de Porto Velho, o hospital é essencial para procedimentos de baixa e média complexidade. A presença de um anestesista é importante para garantir a realização segura e eficiente de cirurgias, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e melhorando a qualidade de vida daqueles que dependem do sistema público de saúde.

A situação crítica dos hospitais da capital, atualmente saturados, torna ainda mais urgente a necessidade de reforçar a equipe médica em Extrema. A contratação de um anestesista não só aliviaria a pressão sobre os hospitais de Porto Velho, mas também asseguraria que os pacientes de Extrema recebam atendimento de qualidade e humanizado.

Reconhecendo a dificuldade de contratação de especialistas em processos seletivos, a Sesau realizou uma contratação emergencial. Esta medida visa atender as necessidades do Hospital Regional de Extrema e do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé por até um ano, ou até que se resolvam os motivos da emergência ou se conclua o processo licitatório.

A presença de um anestesista nas unidades é essencial para a realização de cirurgias eletivas e de emergência, garantindo que os cidadãos tenham acesso ao direito fundamental à saúde. A contratação emergencial é um passo importante para assegurar que o atendimento médico continue a ser prestado de forma eficiente e segura, salvaguardando a saúde e o bem-estar da população de Extrema.